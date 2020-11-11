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Жизнь

Новосибирец на Алтае усадил даму за руль своего авто и попал под уголовное дело

30-летнего новосибирца, который усадил за руль своего авто девушку, ждет скамья подсудимых в Алтайском крае. Дама нарушила правила дорожного движения, а спор с полицейскими обернулся для мужчины уголовным делом.

Женщина за рулем.
Женщина за рулем.
СС0

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, в августе этого года в Троицком районе, на маршруте патрулирования сотрудники полиции заметили автомобиль, водитель которого нарушила правила остановки.

Женщина совершила административное правонарушение и была приглашена в служебный автомобиль. Обвиняемый же, являющийся собственником транспортного средства, возмущенный действиями правоохранителей стал в присутствии свидетелей высказывать в отношении полицейского оскорбительные выражения и грубую нецензурную брань.

В отношении него было возбуждено уголовное дело за оскорбление представителя власти. Свою вину мужчина признал и в содеянном раскаялся.

Уголовное дело направлено в суд.

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