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Жизнь

Новосибирец поймал огромную рыбу, занесенную в Красную книгу

Житель Новосибирска Дмитрий Юрченко выловил в Оби нельму весом около 4,5 килограмма, а после отпустил обратно в реку, сообщает «Сиб.фм».

Житель Новосибирска поймал в Оби краснокнижную нельму.
Житель Новосибирска поймал в Оби краснокнижную нельму.
sib.fm.

Мужчина рассказал, что рыбачил с лодки в районе Бугринского моста — между мостом и островом Кораблик.

«Ничего ни у кого не ловилось, или почти не ловилось. Чудом удалось поймать такого красавца», — написал Дмитрий в соцсетях.

То, что улов будет крупным, он понял сразу — первые секунды даже не мог сдвинуть снасти с места. Оказалось, поймал нельму — редкую и самую крупную рыбу из семейства сиговых.

Сибиряк сделал фотографию с рыбой, а после выпустил ее обратно, поскольку этот речной обитатель занесен в Красную книгу России.

«В прошлом году в этом же месте выловил нельму весом 3 килограмма и тоже отпустил в воду. У меня есть подозрения, что сейчас мне попалась та же самая рыбина, просто подросла с прошлого года», — добавил Дмитрий.

Взрослая нельма весит 5−12 килограммов, но некоторые особи могут достигать и 50 килограммов. Чаще всего водится в крупных реках — Оби, Иртыше и Лене.

Численность нельмы в последние годы повсеместно сокращается. Ловить ее запрещено во всех южных и центральных районах Сибири.

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