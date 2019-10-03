Новосибирец простил экс-супруге 300 тысяч рублей долга после того, как она 10 суток отсидела в изоляторе

Жительница Новосибирской области провела 10 суток в изоляторе из-за крупного долга по алиментам. После этого бывший супруг простил ей неоплаченную сумму, сообщает sib. fm со ссылкой на региональное УФССП.

Долг женщины по алиментам копился не один год. Сумма достигла 300 тысяч рублей. Должница долго скрывалась от приставов, и даже пыталась перебрать к родственникам в Казахстан.

Приставам удалось узнать местоположение женщины и доставить в отдел. Она плакала и говорила, что вернётся через два дня и начнет платить алименты. Суд отправил должницу на 10 суток в изолятор.

После освобождения сибирячка пришла на приём в отдел судебных приставов с бывшим супругом, который завил, что прощает матери своего ребёнка долг. В связи с примирением сторон исполнительное производство прекратили.