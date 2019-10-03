Новосибирец простил экс-супруге 300 тысяч рублей долга после того, как она 10 суток отсидела в изоляторе

Долг женщины по алиментам копился не один год. Сумма достигла 300 тысяч рублей. Должница долго скрывалась от приставов, и даже пыталась перебрать к родственникам в Казахстан.
Приставам удалось узнать местоположение женщины и доставить в отдел. Она плакала и говорила, что вернётся через два дня и начнет платить алименты. Суд отправил должницу на 10 суток в изолятор.
После освобождения сибирячка пришла на приём в отдел судебных приставов с бывшим супругом, который завил, что прощает матери своего ребёнка долг. В связи с примирением сторон исполнительное производство прекратили.