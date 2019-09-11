Новосибирец зарубил юношу топором и избежал тюрьмы

В Новосибирске случайный конфликт дачников и нескольких молодых людей закончился гибелью 21-летнего юноши. В ответ на пощёчину он получил удар топором по голове, сообщает Сиб.фм. Мужчина, который нанес удар, избежал тюрьмы.

Трагедия произошла в марте 2018 года. Компания молодых людей застряла в дачном сообществе и разбудила местных жителей. Произошел конфликт. В ходе разборок 36-летний мужчина нащупал топор и нанёс удар по голове молодого человека.

Удар оказался смертельным: потерпевший 21-летний юноша скончался в машине «скорой помощи».

После трагедии подозреваемый написал явку с повинной. Его поместили под домашний арест. В ходе следствия мужчина изменил показания и не стал признавать вину, я объяснил свои действия самообороной и опасением за жизнь семьи.

«На стадии приговора суд переквалифицировал обвинение по уголовному делу об умышленном убийстве на статью об убийстве при превышении пределов необходимой обороны, и назначил один год ограничения свободы. Подсудимому был зачтён домашний арест „один день за два“, и мужчину освободили из зала суда», — сообщили журналистам в прокуратуре Дзержинского района.

Представители потерпевшего заявили иск на полтора миллиона рублей морального вреда, суд постановил выплатить 700 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу. По данным прокуратуры, представители потерпевшего намерены обжаловать приговор.