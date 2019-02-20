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Жизнь

Новосибирск назван в числе 10 лучших городов для шопинга

Новосибирск попал в число 10 российских городов, самых удачных для шопинга. Таковы данные компании JLL, которая проанализировала наличие зарубежных и отечественных брендов в крупнейших городах страны, сообщает Сиб.фм.

Шоппинг. Покупки. Торговый центр.
Шоппинг. Покупки. Торговый центр.
СС0

Первое и второе место заняли Москва и Санкт-Петербург соответственно. Тройку лидеров замкнул Екатеринбург. Большое количество качественных торговых центров вывело Краснодар на четвертое место.

За ним идут Ростов-на-Дону, Казань и Новосибирск. Примечательно, что у этих трех городов покупательная способности ниже, чем у тех, кто замыкает топ-10, и составляет 35−40 тыс. в месяц. Более высокие позиции связаны с индивидуальными особенностями региона. Например, у Новосибирска просто самое большое после Москвы и Санкт-Петербурга количество жителей.

Остальные три места в десятке лидеров достались Самаре, Нижнему Новгороду и Уфе.

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