Новосибирск подвергся нашествию насекомых

Издание уточняет, что такое поведение насекомых — совершенно нормальное для осени. Божьи коровки выбираются на тёплую поверхность для дальнейшего размножения.
Божьи коровки на фасаде дома в Новосибирске
Сергей Нечаев, vk.com/naobgese
Жители новосибирского микрорайона ОбьГЭС рассказали в соцсетях о нашествии божьих коровок. Тысячи насекомых греются на фасадах домов, сообщает sib.fm.
Издание уточняет, что такое поведение насекомых — совершенно нормальное для осени. Божьи коровки выбираются на тёплую поверхность для дальнейшего размножения.
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