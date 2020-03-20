Новосибирские музыканты изгоняют коронавирус при помощи «заклинания»

В музыкальной зарисовке коллектив соединил творчество Владимира Высоцкого и интернет-мем.

«Сейчас в интернет заходишь и все новости только об этом, все об этом говорят. Вполне логично, что это вызывает отзыв в интернет-творчестве, в мемах. У нас появилась такая идея соединить бессменную классику — Владимира Семеновича Высоцкого и мем с сумасшедшими бабушками, которые окуриваниями спасают Россию от коронавируса», — рассказал изданию лидер группы Александр Петенёв.

Музыканты записали песню «буквально за пять минут», поэтому она звучит небрежно. Однако это не помешало ей набрать популярность в социальных сетях. Группа не исключает, что теперь им придется исполнять песни про коронавирус на своих концертах.