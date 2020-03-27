Новосибирские полицейские проверяют статью о подброшенных наркотиках

В Новосибирской области служба собственной безопасности регионального МВД проверяет статью The Village « "Нам подбросили наркотики». Шесть реальных историй ".

В материале журналисты рассказали о шести историях, произошедших в разных регионах страны.

В частности, в статье говорится о том, что сотрудники местной полиции в 2009 подкинули наркотики известному художнику Артему Лоскутову.

Лоскутов рассказал «Медиазоне», что узнал о проверке после звонка из МВД. Правоохранителям он назвал фамилии оперативников, которые его задерживали, а также отметил, что те же сотрудники задерживали новосибирского активиста Павла Кузнецова.

Дело Лоскутова было связано с проведением «Монстрации» в Новосибирске. По его словам, звонивший ему тогда майор требовал явиться на разговор в течение часа.

Через некоторое время Лоскутова задержали пути из университета. При досмотре у него забрали сумку в которой нашли пакетик с марихуаной.

Лоскутова обвинили в хранении наркотиков и отправили в СИЗО. Ему грозило до трех лет лишения свободы.

Однако через три недели отпустили под подписку о невыезде. В итоге суд приговорил его к штрафу в 20 тыс. рублей.

При этом, как отметил Лоскутов, на пакете с марихуаной не оказалось его отпечатков, а на руках и срезах ногтей не было следов употребления наркотика.