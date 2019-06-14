Новосибирские приставы недоплатили 450 тысяч алиментов Рыбке

Десять судебных приставов-исполнителей из Новосибирска стали ответчиками по иску женщины, которая много лет не получала алименты. Ирина Рыбка требует признать факт бездействия госслужащих, из-за которых она не досчиталась более 450 тысяч рублей, и возместить ей убытки за счет казны, пишет «Российская газета».

В 2014 году суд по заявлению женщины определил неустойку за неисполнение судебного решения от 2005 года, которое обязывало бывшего супруга Ирины платить ей алименты до достижения ребенком трехлетнего возраста. Неустойка тогда составила 878 тысяч рублей, а в 2019 году женщина в очередной раз обратилась в суд с требованием об индексации этой суммы.

Представитель должника принес в суд платежные документы, подтверждающие погашение части долга — в размере 54 тысяч рублей. Однако бывшей супруге эти деньги не перечислялись — и не перечислены до сих пор. После этого Ирина Рыбка с помощью адвоката Ольги Диулиной сравнила все платежи ответчика с поступлениями на свои счета. И выявилась гигантская разница — более 400 тысяч рублей в 2013—2017 годах.

«Средства поступали на счет отделов судебных приставов — мы рассматриваем это как неосновательное обогащение и требуем от казны вернуть деньги истице», — говорит Ольга Диулина. По ее словам, с таким поворотом в алиментном деле она сталкивается впервые.

Кроме того, Ирина Рыбка узнала еще об одном факте халатности со стороны новосибирских приставов. В 2017 году в мировой суд Железногорска, где рассматривалось дело о взыскании неустойки, пришел ответ из новосибирской ГИБДД. В нем было написано, что у должника в 2006—2007 годах была иномарка. А новосибирские приставы сообщали ей, что никакого имущества у мужчины нет. По мнению Ирины, это бездействие поспособствовало тому, что алиментный долг перед ней до сих пор не погашен.

Служба судебных приставов с иском не согласна. Ответчиками в процессе помимо 10 приставов-исполнителей значатся четыре районных отдела, специальный алиментный отдел регионального УФССП, а также само управление и федеральная служба.