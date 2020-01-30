Новосибирские спасатели на видео показали, как вызволяли кошку из трубы

В паблике « Спасатели МАСС » рассказали о спасении бездомной кошки, голова которой застряла в трубе слива, а задняя часть осталась на улице.

Вечером 29 января спасателям позвонила девушка, которая объяснила, что на улице Полевая возле подъезда многоэтажного дома в трубе водослива застряла кошка.

Животное пыталось залезть внутрь трубы, возможно, чтобы спрятаться от холода.

«Экипаж прибыл по указанному адресу, нашли позвонившую девушку и трубу, в которой застряло животное. Аккуратно взяли кошку в руки, успокоили и небольшими движениями извлекли ее голову из трубы слива», — рассказали в паблике.

Девушка, вызвавшая спасателей, повезла кошку в ветеринарную клинику для осмотра специалистом.