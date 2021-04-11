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Жизнь

Новосибирские спасатели направились на Алтай защищать регион от паводка

Группировка спасателей направлена 11 апреля из Новосибирска в Алтайский край для помощи в борьбе с паводком, сообщили в ГУ МЧС по НСО.

Группировка спасателей из Новосибирска.
Группировка спасателей из Новосибирска.
54.mchs.gov.ru.

«40 спасателей Сибирского спасательного центра МЧС России (ССЦ) из Новосибирской области направлены в город Барнаул Алтайского края для проведения превентивных мероприятий, направленных на защиту населенных пунктов и объектов экономики в связи с неблагоприятным прогнозом развития паводка в данном регионе», — проинформировали в экстренном ведомстве.

В случае ухудшения паводковой обстановки помощь населению и краевым властям готова оказать аэромобильная группировка.

Для проведения работ у спасателей на вооружении имеется 14 единиц техники, в том числе плавсредства и беспилотные авиационные системы, а также мотопомпы, оборудование и снаряжение для проведения всех необходимых мероприятий и палаточный городок для обеспечения жизнедеятельности личного состава в автономном режиме.

Напомним, что согласно информации по состоянию на 10 апреля, в Алтайском крае зарегистрированы подтопления в 15 населенных пунктах в восьми районах. Всего в крае подтоплены шесть жилых домов, более 100 приусадебных участков, три участка местных дорог.

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