Новосибирские ученые изобрели беспохмельную водку

Двое ученых из новосибирского Академгородка случайно получили водку, которая, утверждают они, не вызывает похмелья, пишет «Проспект мира».

Ученые Николай Баранов и Оксана Афанасьева изучали влияние вредных веществ на организм, чтобы облегчить состояние больных диабетом второго типа. Для опытов использовали ягель, который помогает выводить токсины из организма.

Олигосахариды из ягеля в опытах ученых сначала сработали сами по себе, затем их использовали в водке. Получившийся напиток лишен части вредных свойств и в умеренном количестве не вызывает похмелья. По крепости водка осталась такой же.

«Это позволяет снизить в два-три раза токсическое действие алкоголя при полном сохранении эйфорического эффекта, больше чем в 20 раз уменьшить постинтоксикационный эффект, в шесть раз уменьшить скорость формирования наркоматической алкогольной зависимости», — рассказали исследователи.

Сами ученые считают наиболее интересным направлением своей деятельности создание биологически активных добавок на основе ягеля, водочную же промышленность называют «делом будущего».