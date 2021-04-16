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Жизнь

Новосибирские ученые изобрели беспохмельную водку

Двое ученых из новосибирского Академгородка случайно получили водку, которая, утверждают они, не вызывает похмелья, пишет «Проспект мира».

Пьянка. Алкоголь.
Пьянка. Алкоголь.
altapress.ru

Ученые Николай Баранов и Оксана Афанасьева изучали влияние вредных веществ на организм, чтобы облегчить состояние больных диабетом второго типа. Для опытов использовали ягель, который помогает выводить токсины из организма.

Олигосахариды из ягеля в опытах ученых сначала сработали сами по себе, затем их использовали в водке. Получившийся напиток лишен части вредных свойств и в умеренном количестве не вызывает похмелья. По крепости водка осталась такой же.

«Это позволяет снизить в два-три раза токсическое действие алкоголя при полном сохранении эйфорического эффекта, больше чем в 20 раз уменьшить постинтоксикационный эффект, в шесть раз уменьшить скорость формирования наркоматической алкогольной зависимости», — рассказали исследователи.

Сами ученые считают наиболее интересным направлением своей деятельности создание биологически активных добавок на основе ягеля, водочную же промышленность называют «делом будущего».

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