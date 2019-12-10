Новосибирский депутат прокомментировал «торжественное открытие туалета» на остановке

Новосибирский депутат Игорь Кудин рассказал РИА «Новости» , что спокойно отнесся к заголовкам местных СМИ, которые сообщили, что он «торжественно открыл туалет».

Накануне на сайте горсовета появилась заметка о том, что депутат Кудин с коллегой Леонидом Рыбиным осмотрели благоустроенную конечную остановку общественного транспорта «Белые росы», на которой обустроен современный туалет.

«К таким публикациям я отношусь очень спокойно. Мы не открывали, а просто проинспектировали работу конечного остановочного пункта, где на самом деле современный павильон и современный теплый туалет», — сказал Кудин.

Он подчеркнул, что основная задача городских властей и совета депутатов делать так, чтобы таких конечных остановочных пунктов было как можно больше

«Конечно, нашему мегаполису без таких современных с теплыми туалетами остановок никак нельзя <…> Я считаю, что в наших климатических условиях теплый туалет очень важен для пассажиров. Самое главное — делать дело, чтобы таких современных, удобных и комфортабельных остановочных пунктов было как можно больше», — пояснил депутат.

По данным Кудина, в 2019 году за счет бюджета были благоустроены три конечные остановки общественного транспорта, еще одну — с привлечением средств бизнеса, а еще две — за счет средства муниципальных предприятий. Сколько там современных и удобных туалетов, народный избранник не уточнил.