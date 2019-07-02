Новосибирский депутат-единоросс исполнит неаполитанские песни в филармонии

«3 июля в 17:30 в Государственном концертном зале имени Арнольда Каца состоится музыкальный вечер „Спасибо вам …“ Евгения Яковенко <…> Концерт посвящен всем жителям Новосибирска, которые помогают городу развиваться, реагируют на проблемы, проявляют добрые инициативы по улучшению жизни в том или ином микрорайоне, а также предлагают органам исполнительной власти креативные идеи», — говорится в сообщении его помощницы Анастасии Манжилей, поступившем Тайге.инфо.

Как рассказал депутат на своей странице во «ВКонтакте», он будет исполнять «известные произведения мировой оперной классики и неаполитанские песни» совместно с симфоническим оркестром филармонии.

«Вот такая идея созрела, давно хотел спеть концерт. Я в прошлом году на 125-летие города три песни пел, но это была другая тематика, народное пел, и Магомаева пел — больше эстрадные песни. А здесь опера, точнее неаполитанские песни и большая часть — это оперные партии. Просто есть такое увлечение», — рассказал Яковенко в паблике «Новосибирск. Хорошие новости».

Ожидается, что на концерт прилетит итальянский педагог Яковенко по вокалу Паоло Ди Наполи. Он сотрудничает с Берлинской оперой, Королевским театром в Мадриде и Метрополитен-опера в Париже.

«В рамках нашего концерта пройдет благотворительная акция, по сбору средств на развитие театральных студий в школах Новосибирска», — отметил Яковенко.

Мероприятие пройдет при поддержке правительства Новосибирской области, заявили организаторы.

Яковенко — ветеран Афганистана.

Комментаторы мгновенно отреагировали на новость: «Единороссы талантливые люди — спортсмены, певцы, танцоры, но не управленцы», «Ситуация, как в том анекдоте про Вовочку: «Химия — два, математика — два, русский язык — два, пение — пять. Так он после всего этого ещё и поёт?»