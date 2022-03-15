Новосибирский фотограф в магнитную бурю снял редкое «северное сияние»

Видео (в 27 секундах в режиме таймлапс на самом деле более чем часовая съемка) и фото он опубликовал на своей странице «Вконтакте».



Как рассказал «РГ» автор, для того чтобы камера зафиксировала всю красоту природного феномена, пришлось выехать из города примерно на 20 километров, к селу Плотниково.

«Сейчас, после довольно длительного затишья, на Солнце наблюдается определенная активность, произошла серия вспышек, были выбросы коронарной массы. Когда это направлено в сторону Земли и до нас доходит солнечный ветер, происходят такие вот возмущения, которые мы видим как северное сияние. По одной из систем классификации геомагнитных бурь, они делятся на пять уровней от G1 до G5, вчера она была достаточно слабая, на уровне G2», — рассказал Поляков.

Ранее он сделал снимки хромосферы Солнца из села Акташ Республики Алтай.