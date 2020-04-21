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21 апреля
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Жизнь

Новосибирский глава депутатов подарил медикам скромные, но приятные денежные сертификаты

Работники новосибирской инфекционной клинической больницы № 1 получили денежные сюрпризы лично от председателя регионального Заксобрания.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

Отмечается, что больница приняла на себя основную волну госпитализации, диагностики и лечения больных коронавирусом. И сегодня работники медучреждения постоянно в центре внимания.

Главврач больницы Лариса Позднякова рассказала, что ежедневно в разной форме приходит поддержка от новосибирцев.

Так, партия власти передала автомобиль для работы мобильной бригады медиков. Хоккейный клуб передал тонометры. Городские рестораны и кафе ежедневно доставляют обеды для врачей. Местная фабрика привезла спецодежду. Привозят даже цветы.

«Для нас совсем не важен размер пожертвования. Мы с огромной, искренней благодарностью принимаем и 20 масок, которые привез в приемный покой молодой человек, и сертификаты номиналом в две тысячи рублей каждый, которые приобрел на личные средства для всех наших сотрудников председатель Заксобрания Андрей Шимкив», — отметила Позднякова.

Она подчеркнула, что сертификаты получат все 129 человек, работающих в больнице — и санитарки, и медсестры, и врачи.

По словам главврача, только поддерживая друг друга можно справиться с новой болезнью.

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