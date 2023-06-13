Новосибирский художник нарисовал на подкованной блошиной лапке флаг России

Новосибирский художник Владимир Анискин нарисовал самый маленький флаг России. Он разместил его на подкованной блошиной лапке и конском волосе. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Анискин рассказал, что делал подобные миниатюры и раньше. А в честь праздника захотел сделать что-нибудь особенное.

В качестве "площадок" для мини-флага художник выбрал подкову блохи и конский волос. Последний имеет круглое сечение, которое при разрезании под углом образует красивую овальную площадку.

Флаг на подкове получился в два раза меньше, чем на волосе. Ширина подковы равна диаметру человеческого волоса — 60 микрометров

Художник заявил, что хотел бы подарить эти работы президенту РФ Владимиру Путину, но не знает, как это сделать.

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