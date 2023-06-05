Проклятие фараонов: исследователь воссоздал из мумии настоящее лицо Тутанхамона

Останкам Тутанхамона более трех тысяч лет. Его гробницу вскрыли в 1922 году.

Это был английский египтолог, после этого его стали считать считали виновником "проклятия фараонов", пишет LIFE. По черепу исследователи решили воссоздать лицо Тутанхамона.

Ранее они собрали данные всех подробнейших измерений черепа фараона.

Техника

Исследователи взяли трехмерное изображение головы "постороннего" мужчины и полностью переделали его на основе данных о фараоне.

При этом учли положение глазных яблок, высоту ушей, форму носа, толщину губ.

Вывод

Из египетского фараона в результате получился молодой человек с нежным лицом.

Что известно о фараоне

Тутанхамон прожил всего 18 лет. На престол взошел, когда ему было 9 или 10 лет.

Сканирование

Ранее исследователи просканировали древнеегипетские гробы и удивились. Нейтронная томография пришла на помощь группе исследователей и позволила взглянуть, что скрывается внутри древнеегипетских закрытых гробов из медного сплава.

В Лондоне хранится коллекция небольших запечатанных гробов. Внутри ящиков оказались мумифицированные останки животных. В трех из них оказались ящерицы.

Дело в том, что мумификация животных была широко распространена в Древнем Египте — останки зверей считались воплощениями божеств.

Томограф также показал, что в исследуемых гробах — свинцовые элементы и льняные фрагменты. Есть версия, что животных обматывали полотном, а потом укладывали в гроб.

Тайная гробница и золотые языки

Ранее в Египте нашли мумию и гробницу царицы Нефертити. И археологи пришли к выводу — захоронение царицы Нефертити находится в гробнице фараона Тутанхамона.

Останки царицы покоятся рядом с погребальной камерой Тутанхамона, в тайной гробнице под номером KV21, которую обнаружили 4 ноября 1922 года. Также свиток «Книги мертвых», тайник с кладом и мумии нашли неподалеку от Каира.

А три мумии с золотыми языками нашли археологи в гробнице. Предполагают, что золотая пластинка в форме языка помещалась в рот покойного жрецами во время погребального ритуала, чтобы тот мог красноречиво выступить на загробном суде.