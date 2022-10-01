В Египте нашли мумию и гробницу царицы Нефертити

Археологи пришли к выводу, что захоронение царицы Нефертити находится в гробнице фараона Тутанхамона.

Исследователь Захи Хаввас уверен, что останки самой известной царицы Древнего Египта покоятся рядом с погребальной камерой Тутанхамона, в тайной гробнице под номером KV21, которую обнаружили 4 ноября 1922 года.

Бюст Нефертити. Авторство: Philip Pikart. Собственная работа , CC BY-SA 3.0 , https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8433730

Ранее группа ученых опровергала информацию о том, что в гробнице фараона Тутанхамона может быть погребен кто-то еще. Однако в 2020 году сканирование помещения подтвердило гипотезу.

Спустя два года, в сентябре 2022 археологи обнаружили женскую мумию в усыпальнице Тутанхамона. Как рассказали ученые, у мумии есть искривление позвоночника и косолапость, а состояние костей указывает, что женщина умерла примерно в 45 лет.

Ранее свиток «Книги мертвых», тайник с кладом и мумии нашли неподалеку от Каира.