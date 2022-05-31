Свиток «Книги мертвых», тайник с кладом и мумии нашли неподалеку от Каира

Большое количество древних египетских бронзовых статуй и хорошо сохранившихся саркофагов было обнаружено в селении Саккара, расположенном в 25 километрах от Каира.

Там находился древнейший некрополь столицы Древнего царства — Мемфиса, пишет CNN со ссылкой на заявление Министерства туризма и древностей Египта.

Археологи считают, что нашли самое крупное собрание бронзовых статуй в этом районе позднего периода, или V века до н.э.

Археологи обнаружили бронзовые сосуды, использовавшиеся во время религиозных ритуалов, посвященных богине плодородия Изиде, а внутри 250 цветных деревянных саркофагов присутствуют хорошо сохранившиеся мумии.

В захоронениях встречались также деревянные статуи, деревянные маски, окрашенные в золотистый цвет, и десятки фигурок кошек, пишет Газета.Ru.

Еще миссия обнаружила тайник с кладом эпохи Нового Царства и включающий бронзовое зеркало, ожерелья, серьги и ножные браслеты.

Особый интерес вызвала находка папируса, который, по мнению ученых, содержит главы из «Книги мертвых». Папирус был отправлен в лабораторию при Египетском музее для дальнейшего изучения.

Ранее коллекцию загадочных саркофагов с мумиями обнаружили в Египте. Почти 30 мумий нашли археологи в нетронутой египетской гробнице. Международная группа археологов обнаружила в Египте масштабное древнее захоронение, относящееся к периоду греко-римского владычества (332 г. до н.э. — 395 г. н.э.). Гробница состоит из нескольких комнат и целиком выдолблена внутри скалы.

В общей сложности в подземном склепе было обнаружено 30 мумий, в том числе забальзамированные детские тела.