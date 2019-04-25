Забальзамированные дети: почти 30 мумий нашли в нетронутой египетской гробнице

Международная группа археологов обнаружила в Египте масштабное древнее захоронение, относящееся к периоду греко-римского владычества (332 г. до н.э. — 395 г. н.э.). Гробница состоит из нескольких комнат и целиком выдолблена внутри скалы, пишет .

Чтобы попасть внутрь, нужно было спуститься по каменной лестнице, вход к которой был замурован каменной стеной — за счет этого захоронение осталось нетронутым на протяжении двух тысячелетий.

По надписям внутри гробницы ученые установили имя «основного» захороненного — Тийт. В общей сложности в подземном склепе было обнаружено 30 мумий, в том числе забальзамированные детские тела.

Саркофаги

Тело Тийта было уложено в украшенный росписью деревянный саркофаг, который позже распался на части.

Рядом нашли фрагменты другого саркофага. Собрав их вместе, можно прочитать целый текст с упоминанием имени усопшего, а также заклинания и молитвы, обращенные к богам Древнего Египта.

Амфоры и еда

В погребальных камерах археологи нашли десятки амфор с благовониями и других жертвенных сосудов с подношениями богам. Рядом с некоторыми мумиями были расставлены блюда с едой.

Дети

Два мумифицированных тела (по всей видимости, мать и ее ребенок) были уложены друг на друга и укрыты расписным картонажем — многослойным папирусом, который традиционно использовался в Древнем Египте для создания посмертных масок и саркофагов, повторяющих контуры тела. Еще несколько детей были захоронены отдельно.

Посмертные маски

Найдены многочисленные фрагменты посмертных масок и прекрасно сохранившаяся статуэтка Ба — птицы с человеческим лицом, которая олицетворяет душу усопшего.

За три года археологи провели раскопки уже 25 таких гробниц.

Проклятие Тутанхамона

Ранее сообщалось, что вскрывшие гробницу фараона умирали один за другим. В мире заговорили о проклятии Тутанхамона, которое карает тех, кто потревожил покой фараона. С 1922 по 1929 годы скончались 13 человек из числа тех, кто участвовал в исследованиях его мумии и гробницы. За ними последовали 9 их близких родственников.

Кроме того, «масла в огонь» подлил Артур Конан Дойл: он публично предположил, что гробница Тутанхамона была каким-то образом защищена.