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Жизнь

Министерство древностей: коллекцию загадочных саркофагов с мумиями обнаружили в Египте

В Египте обнаружили загадочную коллекцию саркофагов, содержащих человеческие мумии, которые были помещены в них более 2500 лет назад, сообщает CNN .

Египет.
Египет.
открытые источники в интернете

13 запечатанных саркофагов нашли сложенными друг на друге в колодце глубиной почти 12 метров. Они настолько хорошо сохранились, что первоначальный дизайн и цвета отчетливо различимы, сообщает министерство туризма и древностей Египта.

В ближайшие дни археологи, сделавшие открытие в Саккаре, находящемся примерно в 20 милях к югу от столицы Египта и являющемся центром достопримечательностей, включая Ступенчатую пирамиду Джосера, которая считается самой старой в мире, сделают новые открытия, пишет bfm.ru.

Личности тех, кто находится в саркофагах, пока остаются загадкой.

Ранее почти 30 мумий нашли археологи в нетронутой египетской гробнице. Международная группа археологов обнаружила в Египте масштабное древнее захоронение, относящееся к периоду греко-римского владычества (332 г. до н.э. — 395 г. н.э.). Гробница состоит из нескольких комнат и целиком выдолблена внутри скалы.

В общей сложности в подземном склепе было обнаружено 30 мумий, в том числе забальзамированные детские тела.

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