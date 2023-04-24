24 апреля
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Жизнь

Исследователи просканировали древнеегипетские гробы и удивились

Нейтронная томография пришла на помощь группе исследователей и позволила взглянуть, что скрывается внутри древнеегипетских закрытых гробов из медного сплава.

Египет.
Египет.
открытые источники в интернете

В Лондоне хранится коллекция небольших запечатанных гробов, пишет mail.ru. Внутри ящиков оказались мумифицированные останки животных. В трех из них оказались ящерицы.

Дело в том, что мумификация животных была широко распространена в Древнем Египте — останки зверей считались воплощениями божеств.

Томограф также показал, что в исследуемых гробах — свинцовые элементы и льняные фрагменты. Есть версия, что животных обматывали полотном, а потом укладывали в гроб.

Исследование опубликовано в журнале Nature.

Тайная гробница и золотые языки

Ранее в Египте нашли мумию и гробницу царицы Нефертити. И археологи пришли к выводу, что захоронение царицы Нефертити находится в гробнице фараона Тутанхамона.

Останки царицы покоятся рядом с погребальной камерой Тутанхамона, в тайной гробнице под номером KV21, которую обнаружили 4 ноября 1922 года. Также свиток «Книги мертвых», тайник с кладом и мумии нашли неподалеку от Каира. А три мумии с золотыми языками нашли археологи в гробнице.

Предполагают, что золотая пластинка в форме языка помещалась в рот покойного жрецами во время погребального ритуала, чтобы тот мог красноречиво выступить на загробном суде.

В Египте обнаружили загадочную коллекцию саркофагов, содержащих человеческие мумии, которые были помещены в них более 2500 лет назад.

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