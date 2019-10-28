Новосибирский прокурор взял себе зама из Алтайского края

39-летний Игорь Мищенко стал заместителем прокурора Новосибирской области Якова Хорошева, пишет пресс-служба ведомства. Ранее они уже работали вместе в Алтайском крае.

28 октября нового зампрокурора представили коллективу. Приказ о его назначении генпрокурор России Юрий Чайка подписал 24 октября.

Ранее Игорь Мищенко работал в прокуратуре Алтайского края вместе с Яковом Хорошевым, который в феврале 2019 года занял кресло прокурора Новосибирской области.

Игорь Мищенко закончил Алтайский государственный университет. С 2002 года работал в Следственном комитете при прокуратуре Алтайского края.

Позже он стал прокурором по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры региона, а также был прокурором Калманского района и заместителем прокурора Барнаула.