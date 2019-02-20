Новосибирский зоопарк показал новорожденных белых медвежат

Это произошло еще 11 декабря прошлого года, но сотрудники увидели медвежат на камерах видеонаблюдения только недавно. Биологи и ветеринарные врачи еще не осматривали медвежат, но дистанционное наблюдение показывает, что с ними все в порядке.
Детеныши белых медведей появляются на свет беспомощными и незрячими. Вес медвежонка при рождении около 600−700 граммов. На фоне мамы медвежата кажутся совсем крошечными
Сейчас детеныши уже открыли глаза. Герда позволяет себе только на несколько секунд выйти на улицу, поесть снега. Она следит за тем, чтобы медвежатам было тепло: подгребает соломы, и когда кормит детенышей, придерживает их лапами и согревает дыханием.
Герда стала мамой в третий раз, но впервые выкармливает двух медвежат.
Андрей Шило,
директор Новосибирского зоопарка:
Белые медведи живут во многих зоопарках мира, этот вид остается крайне непростым в содержании и разведении. Случаи, когда медведицам удается выкормить двух медвежат, довольно редки. Мы надеемся, что с двойней нашей Герды все будет хорошо. Важным условием является спокойствие мамы. Мы просим посетителей не звать Герду, не бросать ей игрушки и корм.