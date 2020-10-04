Новосибирский зоопарк показал очаровательных котят-манулов

В Новосибирском зоопарке рассказали, как идут дела у потомства манула, и показали фотографии котят, которым уже по 3,5 месяца.

Сразу 16 котят манула родились в Новосибирске в июле. Сейчас они заметно выросли, набрали вес, у них изменился цвет глаз, сменился мех — теперь детеныши очень похожи на взрослых манулов.

«Но они, конечно, пока еще дети. Любят играть, иногда вовлекают в свои игры мам. Беготня, прятки, кувырки чередуются с отдыхом, как это бывает у всех маленьких — только что был активным и неугомонным, а потом раз и уснул», — рассказывают в зоопарке.

Авторы снимков — Владимир Габов, Александр Лукин, Kivuli Kivuli, Андрей Поляков и Виктор Шпаков.

Недавно в национальном парке «Сайлюгемский» на Алтае фотоловушка поймала манула. Дикий кот заметил присутствие камеры и заглянул в нее.