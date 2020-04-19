Новосибирский зоопарк умилил соцсети плюшевыми новорожденными такинами

Потомство принесли две самочки, у каждой по одному «ребенку». Сейчас им 5 недель.
«Малыши уже немного подросли, но они стараются не отходить далеко от мам. Детеныши уже пробуют сено и другую „взрослую“ еду, но основная их еда — материнское молоко», — рассказали в зоопарке.
Подписчики умилились фотографиям: «Какие плюшевые!», «Теленок — так мило звучит. Они лапушки!», «Какие чудесные пасхальные подарочки!», «Похожи на пушистых бегемотиков», — восторженно написали они.
Такины обитают в горах северо-востока Индии, Тибета, Непала, провинций Сычуань и Шэньси Китая.
Этих животных называют исчезающим символом гор. Их популяция сокращается из-за потери среды обитания.