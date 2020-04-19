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Жизнь

Новосибирский зоопарк умилил соцсети плюшевыми новорожденными такинами

В новосибирском зоопарке им. Шило произошло пополнение в семье редких парнокопытных — такинов. Телят показали подписчикам в соцсетях.

Молодой теленок такинов
Молодой теленок такинов
vk.com/novosibirsk_zoo, В. Шадрин

Потомство принесли две самочки, у каждой по одному «ребенку». Сейчас им 5 недель.

«Малыши уже немного подросли, но они стараются не отходить далеко от мам. Детеныши уже пробуют сено и другую „взрослую“ еду, но основная их еда — материнское молоко», — рассказали в зоопарке.

Подписчики умилились фотографиям: «Какие плюшевые!», «Теленок — так мило звучит. Они лапушки!», «Какие чудесные пасхальные подарочки!», «Похожи на пушистых бегемотиков», — восторженно написали они.

Такины обитают в горах северо-востока Индии, Тибета, Непала, провинций Сычуань и Шэньси Китая.

Этих животных называют исчезающим символом гор. Их популяция сокращается из-за потери среды обитания.

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