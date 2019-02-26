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Жизнь

Новосибирца наказали за красивую съемку парящего Обского моря

За аэросъемку Обской ГЭС с квадрокоптера управление государственного авиационного надзора по СФО оштрафовало новосибирца Станислава Ражева. Об этом сообщает транспортная прокуратура.

Обская ГЭС парит в 30-градусный мороз.
Обская ГЭС парит в 30-градусный мороз.
скрин с видео Станислава Ражева vk.com/stasrazhev

В начале февраля, когда стояли сильные морозы, Станислав снял с высоты птичьего полета парящую гладь Обского водохранилища. Его ролик выложили на сайте НГС, где видео и нашли сотрудники транспортной прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что съемка с квадрокоптера осуществлялась незаконно, «без соответствующих разрешений органов регулирования воздушного движения и органов местного самоуправления». Беспилотник использовался в зоне маневрирования воздушных судов, следующих на посадку в аэропорт Толмачево.

Поэтому в прокуратуре возбудили дело об административном правонарушении. Новосибирца оштрафовали на 3 тыс. рублей.

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