Новосибирцам рассылают по WhatsApp объявление о найденной девочке Соне

В основном сообщение рассылается по группам в соцсетях WhatsApp и «Вконтакте».
«Нашли девочку на Карла Маркса, 5. Зовут Софья, скиньте по группам, может кто знает!» — говорится в тексте объявления.
На эту информацию отреагировал поисковый отряда «Лиза Алерт. Новосибирск». Волонтеры попросили не верить сообщению и объяснили почему.
«Просим приостановить распространение фейковой информации. Напоминаем несколько важных правил, как отличить актуальную правдивую информацию от спама — это несложно, достаточно внимательно прочитать текст сообщения, чтобы понять, что ты распространяешь», — рассказали в поисковом отряде.
Волонтеры отметили, что если в объявлении не указана дата пропажи и город, то это стопроцентный фейк.
Также в фейке отсутствуют контакты автора сообщения, родственников, отдела полиции или поискового отряда.
«Если в тексте этого нет — рассылать такое не стоит. Если указан телефон — какой у него код города? Если код другого региона — вероятность, что это фейк, более чем велика», — подчеркнули активисты.
Также они попросили удалить «репост фейка», если он уже сделан.