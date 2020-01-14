Новосибирцам рассылают по WhatsApp объявление о найденной девочке Соне

Жителям Новосибирска в социальных сетях рассылают сообщение о потерявшейся девочке, которую нашли на площади, с просьбой максимально распространить информацию, пишет « НДН.инфо ».

Объявление о найденной девочке рассылают в Новосибирске.

В основном сообщение рассылается по группам в соцсетях WhatsApp и «Вконтакте».

«Нашли девочку на Карла Маркса, 5. Зовут Софья, скиньте по группам, может кто знает!» — говорится в тексте объявления.

На эту информацию отреагировал поисковый отряда «Лиза Алерт. Новосибирск». Волонтеры попросили не верить сообщению и объяснили почему.

«Просим приостановить распространение фейковой информации. Напоминаем несколько важных правил, как отличить актуальную правдивую информацию от спама — это несложно, достаточно внимательно прочитать текст сообщения, чтобы понять, что ты распространяешь», — рассказали в поисковом отряде.

Поиски пропавших. «Лиза Алерт» Алтайский край.

Волонтеры отметили, что если в объявлении не указана дата пропажи и город, то это стопроцентный фейк.

Также в фейке отсутствуют контакты автора сообщения, родственников, отдела полиции или поискового отряда.

«Если в тексте этого нет — рассылать такое не стоит. Если указан телефон — какой у него код города? Если код другого региона — вероятность, что это фейк, более чем велика», — подчеркнули активисты.

Также они попросили удалить «репост фейка», если он уже сделан.