11 октября
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Жизнь

Новосибирцы едут в Манжерок, а омичи предпочитают Аю — Tele2 составила рейтинг достопримечательностей Алтая

Tele2 изучила туристическую активность своих клиентов, отдыхавших на Алтае в теплый сезон. Наибольший интерес к «краю бирюзовых рек» проявили новосибирцы, кузбассовцы и омичи. Самыми посещаемыми местами в этом году стали озеро Ая, курорт Манжерок и озеро Телецкое.

Tele2 составила рейтинг достопримечательностей Алтая.
Tele2 составила рейтинг достопримечательностей Алтая.
Источник: пресс-служба Tele2

В подборку Tele2 попали популярные у туристов места Республики Алтай, а также курорты Алтайского края, расположенные у берегов реки Катунь. С мая по август этого года природные достопримечательности и базы отдыха Алтая посетили на 45% больше туристов, чем в прошлом году. В пятерку наиболее популярных локаций вошли окрестности озера Ая (это направление выбрали 19% туристов), курорт Манжерок (17%), озеро Телецкое (14%), базы отдыха в районе села Чепош (13%) и пляжный комплекс «Рублевка» в Чемальском районе (11%).

Чаще всего на Алтае отдыхали сибиряки (55% турпотока). Больше всего гостей прибыло из Новосибирской области (18%), Кузбасса (11%), Омской области (8%), Москвы (почти 8%), Томской области (5%) и Красноярского края (чуть менее 5%). Новосибирцы, красноярцы и москвичи чаще приезжали в Манжерок, а кузбассовцы, омичи и томичи выбирали для отдыха окрестности озера Ая. По сравнению с отпускным сезоном прошлого года больше всего выросла посещаемость курорта Манжерок — турпоток в эту локацию вырос в три с половиной раза.

Инфографика.
Инфографика.
Источник: пресс-служба Tele2

Туристы стали активнее пользоваться мобильным интернетом: в среднем каждый клиент Tele2, отдыхавший на Алтае, потратил на 4% больше трафика, чем в прошлом году. Больше других «качали» туристы, отдыхавшие на пляжах комплекса «Рублевка», а самый значительный прирост интернет-трафика на пользователя — 19% год к году — заметили близ села Чемал, на острове Патмос и в районе Чемальской ГЭС. Использование голосовой связи осталось на уровне прошлого года. Больше всего разговаривали туристы, отдыхавшие в поселке Барангол неподалеку от Камышлинского водопада.

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