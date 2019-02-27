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Жизнь

Новосибирцы приняли светящуюся Венеру за НЛО

Яркое светящееся пятно на темном предрассветном небе увидели жители Новосибирска 27 февраля. Оранжевая точка горела около Луны. Многие жители города приняли это явление за НЛО, пишет Ndn.info.

Венера "приблизилась" к Луне.
Венера "приблизилась" к Луне.
опубликовано на vk.com/ndn_info

Однако по словам астрономов, этот светящийся объект — вовсе не летающая тарелка, а Венера, которая сейчас на ночном небе «приблизилась» к Луне. «Утреннюю звезду» сейчас легко разглядеть даже невооруженным глазом.

Виктория Дамм,
специалист планетария при Сибирском государственном университете геосистем и технологий:

Для Венеры в этом году благоприятным временем для наблюдений будет первая и вторая половина 2019 года. А вот в середине года эта планета не будет видна — 14 августа произойдет ее соединение с Солнцем.

На предрассветном небе можно будет наблюдать «сближение» Венеры со спутником Земли до 5 марта.

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