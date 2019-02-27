Новосибирцы приняли светящуюся Венеру за НЛО

Однако по словам астрономов, этот светящийся объект — вовсе не летающая тарелка, а Венера, которая сейчас на ночном небе «приблизилась» к Луне. «Утреннюю звезду» сейчас легко разглядеть даже невооруженным глазом.
Виктория Дамм,
специалист планетария при Сибирском государственном университете геосистем и технологий:
Для Венеры в этом году благоприятным временем для наблюдений будет первая и вторая половина 2019 года. А вот в середине года эта планета не будет видна — 14 августа произойдет ее соединение с Солнцем.
На предрассветном небе можно будет наблюдать «сближение» Венеры со спутником Земли до 5 марта.