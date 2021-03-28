Новосибирцы стали массово скупать металлоискатели

Спрос на металлоискатели в Новосибирске в марте вырос на треть в сравнении с февралем, пишет Тайга.Инфо. Под снегом жители надеются обнаружить ценные вещи.

За три недели марта спрос на металлоискатели в Новосибирске вырос на 34% в сравнении с тем же периодом февраля, констатируют аналитики сервиса Авито. Они предполагают, что это связано с поиском «клада».

«Под тающими снежными покровами кладоискатели рассчитывают обнаружить утерянные ценности, например, ювелирные украшения, — отмечается в сообщении компании. — Это, в свою очередь, способствовало росту спроса на металлоискатели, что подтверждается данными Авито».

Количество объявлений о продаже приборов в марте увеличилось на 17%. Приобрести металлоискатель можно в среднем за 5 690 рублей, в феврале стоимость была на 4% ниже. Впрочем, технику можно взять и в аренду.