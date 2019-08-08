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8 августа
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Жизнь

Новосибирцы требуют наказать школьницу, расчленившую кота

Жители Новосибирска требуют изоляции и наказания для девушки, подозреваемой в жестоком убийстве кота. Они составили петицию и собирают подписи в интернете, сообщает sib.fm.

Коты. Бездомные животные
Коты. Бездомные животные
СС0

«Как оказалось, жертвой девушки стал не только наш кот Мотя, но и множество других животных. Необходимо остановить убийства и изолировать виновного от общества и от возможности навредить другим животным!» — пишут авторы петиции, размещенной на портале change.org.

Кот по кличке Мартин пропал несколько дней назад. Животное нашли в мусорном баке — с отрубленными лапами и снятым скальпом. Хозяева кота обратились в полицию. Школьницу нашли по камерам видеонаблюдения. На них видно, как девочка выносит мешок с трупом кота из подъезда.

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