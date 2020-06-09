Новосибирцы увидели в небе лик хранителя царства мертвых

На одном из многочисленных снимков сибиряки разглядели силуэт — огромная туча, напоминающая лицо человека, нависла над «Матрешкиным двором».

То ли в шутку, то ли всерьез, но в этой туче новосибирсцы разглядели верховного жреца и хранителя царства мертвых Имхотепа. Его лик, но из песка, показывали в фильме «Мумия».



Эксперты отметили, что такое явление называют «суперячейкой» — очень большая грозовая туча, состоящая из нескольких моноячейковых облаков.

«Подобное довольно часто можно увидеть на небосводе в летнее время года. Процесс образования суперячейки сильно отличается от обычных кучево-дождевых облаков. Поэтому это явление представляет большой интерес для ученых», — рассказали специалисты.

По словам специалистов, диаметр суперячейки может достигать 50 км и более, а высота превышает 10 км. В результате таких явлений часто образуется град.