Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 июня 18°C
Жизнь

Новосибирцы увидели в небе лик хранителя царства мертвых

Необычную тучу жители Новосибирска засняли вечером, 8 июня, когда на город обрушился ливень, пишет НДН.инфо.

Лик в туче над Новосибирском.
Лик в туче над Новосибирском.
ndn.info.

На одном из многочисленных снимков сибиряки разглядели силуэт — огромная туча, напоминающая лицо человека, нависла над «Матрешкиным двором».

То ли в шутку, то ли всерьез, но в этой туче новосибирсцы разглядели верховного жреца и хранителя царства мертвых Имхотепа. Его лик, но из песка, показывали в фильме «Мумия».


Эксперты отметили, что такое явление называют «суперячейкой» — очень большая грозовая туча, состоящая из нескольких моноячейковых облаков.

«Подобное довольно часто можно увидеть на небосводе в летнее время года. Процесс образования суперячейки сильно отличается от обычных кучево-дождевых облаков. Поэтому это явление представляет большой интерес для ученых», — рассказали специалисты.

По словам специалистов, диаметр суперячейки может достигать 50 км и более, а высота превышает 10 км. В результате таких явлений часто образуется град.

Лик в туче над Новосибирском.
Лик в туче над Новосибирском.
vk.com/act54.
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость