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Новосибирцы постят фотографии танков Т-34, которые прибыли в город из Лаоса

Эшелон с 30 танками Т-34 из Лаоса прибыл на станцию Новосибирск-Главный 16 января. Поезд встречали торжественно с музыкой и почетным караулом. На вокзале пришли и простые новосибирцы, чтобы увидеть легендарные советские танки. Жители города делятся фотографиями боевых машин в Instagram.

В Новосибирск прибыл эшелон с танками Т-34 из Лаоса. 16 января 2018 года.
В Новосибирск прибыл эшелон с танками Т-34 из Лаоса. 16 января 2018 года.
www.instagram.com/lenohka_ideal_wife

Эти танки стояли на вооружении армии Лаоса. О возвращении образцов советской техники с руководством Лаоса в январе 2018 года договорился министр обороны РФ Сергей Шойгу. Вместо Т-34 Лаос планирует получить из России современные танки.

Вернувшиеся из Лаоса «тридцатьчетверки» перевезли по морю до Владивостока. Далее по железной дороге танки везут в Московскую область, в Наро-Фоминск. Их планируют использовать на парадах Победы в разных городах России, для обновления музейных экспозиций, а также для съемок фильмов о Великой Отечественной войне.

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