Новосибирцы постят фотографии танков Т-34, которые прибыли в город из Лаоса

Эти танки стояли на вооружении армии Лаоса. О возвращении образцов советской техники с руководством Лаоса в январе 2018 года договорился министр обороны РФ Сергей Шойгу. Вместо Т-34 Лаос планирует получить из России современные танки.
Вернувшиеся из Лаоса «тридцатьчетверки» перевезли по морю до Владивостока. Далее по железной дороге танки везут в Московскую область, в Наро-Фоминск. Их планируют использовать на парадах Победы в разных городах России, для обновления музейных экспозиций, а также для съемок фильмов о Великой Отечественной войне.