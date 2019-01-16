Новосибирцы постят фотографии танков Т-34, которые прибыли в город из Лаоса

Эшелон с 30 танками Т-34 из Лаоса прибыл на станцию Новосибирск-Главный 16 января. Поезд встречали торжественно с музыкой и почетным караулом. На вокзале пришли и простые новосибирцы, чтобы увидеть легендарные советские танки. Жители города делятся фотографиями боевых машин в Instagram.

В Новосибирск прибыл эшелон с танками Т-34 из Лаоса. 16 января 2018 года. www.instagram.com/lenohka_ideal_wife