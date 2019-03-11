Соцсети: воспитанники алтайского детского дома избили прохожих

Жительница Алтайского края и ее муж пострадали от нападения троих подростков в селе Залесово. Как рассказала женщина паблику Barnaul 22, они гостили у родителей и возвращались домой из сельского кафе. По ее словам, молодые люди внезапно набросились на мужчину.

«Мне удалось снять видео, и мы поехали писать заявление в полицию», — рассказала женщина. Она утверждает, что эти парни не впервые без повода избивают людей в селе, и снимают свои драки на смартфоны. «Мы никому не мешали и шли спокойно домой! Что это за звери?», — жалуется заявительница.

По словам женщины, сельская полиция об этом знает, но якобы ничего с молодыми людьми сделать не может. Теперь пострадавшая боится отпускать свою дочь в деревню.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Алтайскому краю, по факту избиения против одного из участников конфликта возбудили административное производство. Ведется разбирательство.