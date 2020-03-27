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Жизнь
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Новость о выборе нового амбассадора бренда банком «Открытие» вошла в топ инфоповодов 2019 года в финансовом секторе

Медиалогия и Adindex признали одним из самых значимых информационных поводов 2019 года в финансовой сфере новость о выборе амбассадором банка «Открытие» известного музыканта и бизнесмена Василия Вакуленко (Басты).

По оценке экспертов «Медиалогии», на эту тему вышло 455 публикаций в СМИ. Суммарный показатель МедиаИндекса (качественного показателя эффективности PR-коммуникаций, который учитывает влиятельность СМИ и заметность сообщений) данного инфоповода составил 4976 пунктов.

Официальное представление нового амбассадора бренда банка «Открытие» и нового образа надежного банка состоялось 27 июня 2019 года.

Евгений Сидоров,
руководитель блока «Маркетинг и коммуникации» банка «Открытие»:

Выбор Басты был шагом смелым, но крайне необходимым, чтобы подчеркнуть масштабную трансформацию бизнеса. Василий Вакуленко наиболее точно соответствует новому позиционированию бренда «Открытия». Его знают, ему доверяют, его считают надежным и честным, он не притворяется и не играет на публику, он идет вперед и постоянно развивается.

Масштабная рекламная кампания банка «Открытие» и его продуктов во второй половине 2019 года позволили существенно повысить узнаваемость бренда и восприятие его атрибутов. По данным BrandScience Brand Navigator, узнаваемость бренда банка «Открытие» в 2019 году увеличилась на 33%, восприятие банка «Открытие» как надежной кредитной организации выросло на 147%, а индекс потребительской лояльности (NPS) увеличился на 183%.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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