С 9 апреля в Алтайском крае было объявлено начало пожароопасного сезона. Многие жители Барнаула восприняли новость, как запрет на прогулки в лесу. Это не совсем так.
В МЧС России по Алтайскому краю пояснили, гулять по территории зеленых зон можно, но с соблюдением правил поведения в лесопожарный период. Нельзя жечь костры, ставить мангалы, словом, разводить открытый огонь.
Исключение — особый противопожарный режим, который может быть введен на отдельных территориях, где уже распространились пожары. В этом случае действительно перекрываются въезды в леса. Зачастую, такие периоды длятся недолго — одну-две недели.
Сначала скажем, где этого делать нельзя ни в коем случае. В лесах, полях и даже на огородах любой открытый огонь запрещен.
Региональное управление МЧС России предупреждает, что разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест нельзя даже на территории частных домовладений.
Но правилами не устанавливается полный запрет на открытый огонь и разведение костров на приусадебных и садовых участках. Это можно делать, но только при соблюдении требований пожарной безопасности.
В частности, поставить мангал или барбекю можно, но они должны быть изготовлены из качественных материалов и стоять в отдалении от всего, что может легко загореться — деревьев, кустов, строений, горючих веществ и т. д.
Что касается природы, то мангалы могут быть на специально оборудованных площадках. Их можно найти и в некоторых парках Барнаула.
С этого года для садоводов и дачников действуют новые требования пожарной безопасности. МЧС отмечает, что с 1 января вступила в силу актуальная редакция Правил противопожарного режима в РФ. В ней, в том числе, описан порядок поведения людей на территории своих участков.
- Сжигать мусор, траву, листву и другие отходы только на специальных площадках, определенных для этого органами местного самоуправления
- Место для открытого огня должны быть на расстоянии не менее 50 м. от ближайшей пристройки, 100 метров от хвойного леса и молодняка, 30 м. от лиственного леса.
- Расстояния могут быть сокращены вдвое, если огонь разводить в металлической бочке с крышкой. При этом, поблизости должны быть средства пожаротушения.
- Нельзя оставлять огонь без присмотра.
Каждый год МЧС информирует о том, что, находясь на природе, нужно соблюдать правила поведения и, конечно же, обращения с огнем.
А именно:
- пользоваться открытым огнем
- употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов
- оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал
- заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины
- курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим
- оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы
- выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях и в лесу
- разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса
Виновные в нарушениях несут не только дисциплинарную и административную ответственность, но и уголовную.