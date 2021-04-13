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Жизнь

Новость — просто огонь. Где на Алтае можно гулять, жарить шашлыки и не спалиться

С 9 апреля в Алтайском крае начался пожароопасный сезон. Появилась новость о том, что в лес вход будет ограничен. Известие огорчило любителей погулять на природе и отдохнуть вдали от города, закусывая свежими шашлыками. Но не все так плохо. О том, что разрешено делать, а за что можно получить солидный штраф — в разборе altapress.ru.

Отдых у костра.
Отдых у костра.
pixabay.com.
1 Можно ли гулять в лесу?

С 9 апреля в Алтайском крае было объявлено начало пожароопасного сезона. Многие жители Барнаула восприняли новость, как запрет на прогулки в лесу. Это не совсем так.

В МЧС России по Алтайскому краю пояснили, гулять по территории зеленых зон можно, но с соблюдением правил поведения в лесопожарный период. Нельзя жечь костры, ставить мангалы, словом, разводить открытый огонь.

Исключение — особый противопожарный режим, который может быть введен на отдельных территориях, где уже распространились пожары. В этом случае действительно перекрываются въезды в леса. Зачастую, такие периоды длятся недолго — одну-две недели.

Шашлык.
Шашлык.
pixabay.com
2 Где можно жарить шашлыки?

Сначала скажем, где этого делать нельзя ни в коем случае. В лесах, полях и даже на огородах любой открытый огонь запрещен.

Региональное управление МЧС России предупреждает, что разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест нельзя даже на территории частных домовладений.

Но правилами не устанавливается полный запрет на открытый огонь и разведение костров на приусадебных и садовых участках. Это можно делать, но только при соблюдении требований пожарной безопасности.

В частности, поставить мангал или барбекю можно, но они должны быть изготовлены из качественных материалов и стоять в отдалении от всего, что может легко загореться — деревьев, кустов, строений, горючих веществ и т. д.

Что касается природы, то мангалы могут быть на специально оборудованных площадках. Их можно найти и в некоторых парках Барнаула.

Домик в лесу.
Домик в лесу.
pixabay.com.
3 Какие требования безопасности действуют в садах и огородах?

С этого года для садоводов и дачников действуют новые требования пожарной безопасности. МЧС отмечает, что с 1 января вступила в силу актуальная редакция Правил противопожарного режима в РФ. В ней, в том числе, описан порядок поведения людей на территории своих участков.

  • Сжигать мусор, траву, листву и другие отходы только на специальных площадках, определенных для этого органами местного самоуправления
  • Место для открытого огня должны быть на расстоянии не менее 50 м. от ближайшей пристройки, 100 метров от хвойного леса и молодняка, 30 м. от лиственного леса.
  • Расстояния могут быть сокращены вдвое, если огонь разводить в металлической бочке с крышкой. При этом, поблизости должны быть средства пожаротушения.
  • Нельзя оставлять огонь без присмотра.
Костер.
Костер.
pixabay.com.
4 За что могут оштрафоваь в лесу?

Каждый год МЧС информирует о том, что, находясь на природе, нужно соблюдать правила поведения и, конечно же, обращения с огнем.

А именно:

  1. пользоваться открытым огнем
  2. употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов
  3. оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал
  4. заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины
  5. курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим
  6. оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы
  7. выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях и в лесу
  8. разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса

Виновные в нарушениях несут не только дисциплинарную и административную ответственность, но и уголовную.

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