1 Можно ли гулять в лесу?

С 9 апреля в Алтайском крае было объявлено начало пожароопасного сезона. Многие жители Барнаула восприняли новость, как запрет на прогулки в лесу. Это не совсем так.

В МЧС России по Алтайскому краю пояснили, гулять по территории зеленых зон можно, но с соблюдением правил поведения в лесопожарный период. Нельзя жечь костры, ставить мангалы, словом, разводить открытый огонь.

Исключение — особый противопожарный режим, который может быть введен на отдельных территориях, где уже распространились пожары. В этом случае действительно перекрываются въезды в леса. Зачастую, такие периоды длятся недолго — одну-две недели.