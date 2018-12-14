Барнаульца возмутила очередная обрезка деревьев в центре города

Барнаулец Евгений Григорьев возмутился по поводу обрезки деревьев в районе многоэтажки на пр. Красноармейском, 103. Мужчина попросил altapress.ru выяснить, почему это происходит.

Из сообщения Евгения Григорьева:

Судя по спилам, обрезали совершенно здоровые деревья. Теперь и тут будут торчать пеньки тополей. Сколько уже можно так издеваться? Ну спилите совсем, зачем эти уроды, из которых во все стороны растут маленькие прутья?

Altapress.ru направил запрос по этому поводу в мэрию Барнаула. Выяснилось, что городской комитет по благоустройству разрешение на омолаживающую обрезку деревьев на данном участке не давал.

Специалист комитета выехал на место для проверки сообщения. Оказалось, что работы проводили на придомовой территории, относящейся к дому № 103 на пр. Красноармейский. Скорее всего, деревья обрезали по инициативе собственников квартир этого дома, так как именно они владеют землей, на которой растут эти деревья.