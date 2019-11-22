Новости культуры: российскую чиновницу уволят за «мразей»

«Администрацией города было принять решение разорвать трудовые отношения с Лесонен за недопустимые высказывания в социальных сетях», — сообщили в информационно-аналитическом управлении мэрии.
На данный момент чиновница находится в отпуске, но в первый день выхода на работу — 25 ноября — ей будет предложено написать заявление по собственному желанию.
В мэрии Петрозаводска добавили, что это первый случай в их практике, когда чиновник позволяет подобным образом высказываться в публичном пространстве.
Анна Лесонен является женой министра культуры Карелии, пишет bfm.ru.
Пост
Сейчас пост в Facebook, который послужил причиной увольнения, удален пользователем. На скриншотах, которые остались у СМИ, видны выложенные Лесонен фото мусорных контейнеров и площадок с комментарием: «Это не случайно люди пластик мимо оранжевой спецсетки уронили, это мрази мусор до помойки не донесли».