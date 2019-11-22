Новости культуры: российскую чиновницу уволят за «мразей»

Начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен будет уволена после того, как она в соцсети назвала «мразями» жителей города, мусоривших во дворах, сообщает РИА Новости .

«Администрацией города было принять решение разорвать трудовые отношения с Лесонен за недопустимые высказывания в социальных сетях», — сообщили в информационно-аналитическом управлении мэрии.

На данный момент чиновница находится в отпуске, но в первый день выхода на работу — 25 ноября — ей будет предложено написать заявление по собственному желанию.

В мэрии Петрозаводска добавили, что это первый случай в их практике, когда чиновник позволяет подобным образом высказываться в публичном пространстве.

Анна Лесонен является женой министра культуры Карелии, пишет bfm.ru.

Пост

Сейчас пост в Facebook, который послужил причиной увольнения, удален пользователем. На скриншотах, которые остались у СМИ, видны выложенные Лесонен фото мусорных контейнеров и площадок с комментарием: «Это не случайно люди пластик мимо оранжевой спецсетки уронили, это мрази мусор до помойки не донесли».