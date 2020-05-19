Новую дорогу на улице Сиреневой начинают строить в Барнауле по нацпроекту

На 2020 год запланирован первый этап строительных работ. Новая транспортная артерия появится в границах улиц Взлетная и Балтийская, уточняют в мэрии.
Подрядчиком на этом объекте является ООО «Алтайдострой». В данный момент специалисты выполняют работы по разбивке и закреплению трассы.
Старт основных работ намечен на 21 мая. На объекте помимо самого строительства дороги обустроят ливневую канализацию, тротуары, парковки. Также на улице Сиреневой проведут озеленение и благоустройство — установят урны, скамейки, дорожные знаки, линии наружного освещения.
Как неоднократно сообщал altapress.ru, в текущем году на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные дороги» предусмотрено более 1 млрд рублей. Из федеральнйо казны выделено 666,1 млн рублей; из краевого бюджета — 157,4 млн рублей; из городского — 223,6 млн рублей.
Также отметим, что на прошлой неделе глава Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание по выполнению дорожных работ в краевой столице. Особое внимание им было было уделено как раз реализации нацпроекта.
Что касается деятельности барнаульских дорожников по всему городу, то сейчас в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» они осуществляют работы на 20 объектах из 35.
- улица Бриллиантовая, от здания № 4 до проспекта Калинина;
- улица Магистральная в поселок Научный Городок, от Гоньбинского тракта до улицы Сибирской;
- улица Сибирская в поселок Научный Городок, от улицы Научный Городок до улицы Весенней;
- улица Путиловская, от проспекта Комсомольского до бульвара 9 Января;
- улица Советская, от площади Октября до проспекта Комсомольского;
- улица Опытная Станция от улицы Опытная станция, 4а до улицы Опытная станция, 100;
- улица Молодежная, в поселке Бельмесово от улицы Мостовой до улицы Нагорной;
- улица Северо-Западная, от проспекта Ленина до улицы С. Лазо;
- улица Пушкина, от улицы Промышленной до проспекта Ленина;
- улица Мало-Тобольская, от проспекта Ленина до улицы Промышленной;
- улица Понтонный Мост, от улицы Красноярской до улицы Понтонный Мост, 231;
- переулок Ядринцева, от улицы Партизанской до улицы Ползунова;
- улица Куйбышева, от улицы Мусоргского до проспекта Дзержинского;
- путепровод через железнодорожные пути по улице Попова;
- улица Попова, от улицы Власихинской до улицы Трактовой.
Еще на четырех участках — дорога на поселок Черницк, улицы Новостройка и Пионерская в поселке Черницк, дорога в садоводство «Флора» — работы по ремонту в данный момент уже завершены.
Всего же в рамках реализации нацпроекта в 2020 году в Барнауле планируется выполнить ремонт 31 объекта и строительство двух объектов (улица Сиреневая и проезд Северный Власихинский).
Кроме того, в этом году начнется реконструкция моста по улице Мамонтова в селе Власиха и завершится начатая в 2019 году реконструкция улицы Попова, от улицы Власихинской до улицы Трактовой.
Общая протяженность ремонта, строительства и реконструкции дорог в текущем году составляет 32,8 километра. Это более 350 тысяч квадратных метров.