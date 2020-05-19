Новую дорогу на улице Сиреневой начинают строить в Барнауле по нацпроекту

Строительство транспортной магистрали на улице Сиреневой начинают в Барнауле в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в городской администрации.

На 2020 год запланирован первый этап строительных работ. Новая транспортная артерия появится в границах улиц Взлетная и Балтийская, уточняют в мэрии.

Подрядчиком на этом объекте является ООО «Алтайдострой». В данный момент специалисты выполняют работы по разбивке и закреплению трассы.

Старт основных работ намечен на 21 мая. На объекте помимо самого строительства дороги обустроят ливневую канализацию, тротуары, парковки. Также на улице Сиреневой проведут озеленение и благоустройство — установят урны, скамейки, дорожные знаки, линии наружного освещения.

Как неоднократно сообщал altapress.ru, в текущем году на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные дороги» предусмотрено более 1 млрд рублей. Из федеральнйо казны выделено 666,1 млн рублей; из краевого бюджета — 157,4 млн рублей; из городского — 223,6 млн рублей.

Строительство новой дороги на улице Сиреневой. Дмитрий Лямзин. Строительство новой дороги на улице Сиреневой. Дмитрий Лямзин. Строительство новой дороги на улице Сиреневой. Дмитрий Лямзин.

Также отметим, что на прошлой неделе глава Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание по выполнению дорожных работ в краевой столице. Особое внимание им было было уделено как раз реализации нацпроекта.

Что касается деятельности барнаульских дорожников по всему городу, то сейчас в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» они осуществляют работы на 20 объектах из 35.

Активно ведутся работы ведутся на 15 участках: улица Бриллиантовая , от здания № 4 до проспекта Калинина; улица Магистральная в поселок Научный Городок , от Гоньбинского тракта до улицы Сибирской; улица Сибирская в поселок Научный Городок , от улицы Научный Городок до улицы Весенней; улица Путиловская , от проспекта Комсомольского до бульвара 9 Января; улица Советская , от площади Октября до проспекта Комсомольского; улица Опытная Станция от улицы Опытная станция , 4а до улицы Опытная станция , 100; улица Молодежная , в поселке Бельмесово от улицы Мостовой до улицы Нагорной; улица Северо-Западная , от проспекта Ленина до улицы С. Лазо; улица Пушкина , от улицы Промышленной до проспекта Ленина; улица Мало-Тобольская , от проспекта Ленина до улицы Промышленной; улица Понтонный Мост , от улицы Красноярской до улицы Понтонный Мост , 231; переулок Ядринцева , от улицы Партизанской до улицы Ползунова; улица Куйбышева , от улицы Мусоргского до проспекта Дзержинского; путепровод через железнодорожные пути по улице Попова; улица Попова , от улицы Власихинской до улицы Трактовой.

Еще на четырех участках — дорога на поселок Черницк, улицы Новостройка и Пионерская в поселке Черницк, дорога в садоводство «Флора» — работы по ремонту в данный момент уже завершены.

Строительство новой дороги на улице Сиреневой. Дмитрий Лямзин.

Всего же в рамках реализации нацпроекта в 2020 году в Барнауле планируется выполнить ремонт 31 объекта и строительство двух объектов (улица Сиреневая и проезд Северный Власихинский).

Кроме того, в этом году начнется реконструкция моста по улице Мамонтова в селе Власиха и завершится начатая в 2019 году реконструкция улицы Попова, от улицы Власихинской до улицы Трактовой.

Общая протяженность ремонта, строительства и реконструкции дорог в текущем году составляет 32,8 километра. Это более 350 тысяч квадратных метров.