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Жизнь

Новую электричку запускают в Алтайском крае

В Алтайском крае 7 декабря в рейс выйдет новый электропоезд ЭП3Д по маршруту Барнаул – Артышта-II, сообщает правительство Алтайского края.

Билет на электрички в Сибири можно будет купить дешевле.
Билет на электрички в Сибири можно будет купить дешевле.
пресс-служба РЖД.

В электричке - 640 посадочных мест в шести вагонах. Тамбуры - просторные с удобными сидениями.

В вагонах есть климат-контроль с системой обеззараживания воздуха, современное освещение и шумоизоляция. Установлено видеонаблюдение. Во всех вагонах есть USB-разъемы для зарядки.

Для маломобильных пассажиров есть подъемник, крепления кресел-колясок, навигация для пассажиров со слабым зрением. Для велосипедистов - крепления.

Первая отправка состоится 7 декабря в 09:15 с железнодорожного вокзала Барнаула. В запуске состава поучаствуют представители Алтайского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги и краевого Минтранса.

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