Новую российскую космическую станцию еще не создали, но уже решили, что там будет WiFi и места для туристов

Первый заместитель генерального конструктора РКК «Энергия» Владимир Соловьев рассказал некоторые подробности о Российской орбитальной служебной станции (РОСС), которую «Роскосмос» планирует создать после 2030 года. Об этом пишет РИА «Новости».

Российская станция будет отличаться от МКС в первую очередь наклонением 71,6 градуса вместо 51,6 градуса. Так с нее можно будет наблюдать большую часть территории РФ.

Конструкция будущей станции будет похожа на российскую станцию «Мир», которая функционировала с 1986 по 2001 годы. Планируется, что в ее состав войдут пять модулей: базовый, целевой производственный, склад, модуль-платформа и коммерческий.

Последний предназначен для размещения четырех туристов. Там установят два больших иллюминатора и проведут WiFi.

Конструкцию будут выводить на орбиту ракетами-носителями «Ангара-А5» с космодрома Плесецк или Восточный. А соберут ее на базе научно-энергетического модуля МКС, который еще не построен.

Финансирование на этот проект пока не выделено.