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Жизнь

Новую российскую космическую станцию еще не создали, но уже решили, что там будет WiFi и места для туристов

Первый заместитель генерального конструктора РКК «Энергия» Владимир Соловьев рассказал некоторые подробности о Российской орбитальной служебной станции (РОСС), которую «Роскосмос» планирует создать после 2030 года. Об этом пишет РИА «Новости».

Земля из космоса. МКС.
Земля из космоса. МКС.
СС0

Российская станция будет отличаться от МКС в первую очередь наклонением 71,6 градуса вместо 51,6 градуса. Так с нее можно будет наблюдать большую часть территории РФ.

Конструкция будущей станции будет похожа на российскую станцию «Мир», которая функционировала с 1986 по 2001 годы. Планируется, что в ее состав войдут пять модулей: базовый, целевой производственный, склад, модуль-платформа и коммерческий.

Последний предназначен для размещения четырех туристов. Там установят два больших иллюминатора и проведут WiFi.

Конструкцию будут выводить на орбиту ракетами-носителями «Ангара-А5» с космодрома Плесецк или Восточный. А соберут ее на базе научно-энергетического модуля МКС, который еще не построен.

Финансирование на этот проект пока не выделено.

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