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Жизнь

Новую схему телефонного мошенничества с «похищением» человека раскрыли в Сбере

Необычный сценарий телефонного обмана для выманивания денег в этом году обнаружил Сбер. Схема связана с поддельным похищением людей, об этом рассказал в интервью «Известиям» заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Мошенник.
Мошенник.
Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

Жертве телефонного мошенничества, чтобы вернуть переведённые злоумышленникам деньги, нужно было поехать в другой город за тысячу километров от своего места жительства. При этом телефон с собой брать было нельзя. В это время родственнику жертвы сообщали, что его близкого похитили. Вернуть человека семья сможет только если внесёт денежные средства в такой-то сумме на такой-то счёт. Связаться с уехавшим человеком родные не могли — телефона у него нет.

Как рассказал Станислав Кузнецов, при содействии Сбера правоохранительным органам удалось спасти человека и выйти на организаторов.

Колл-центр, который организовывал это и другие подобные преступления, базировался на территории России. Буквально несколько недель назад сотрудники полиции задержали 16 человек, причастных к этому мошенничеству, — уточнил топ-менеджер Сбера.

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