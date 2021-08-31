Новую версию появления коронавируса представили эксперты из Поднебесной

Коронавирус мог попасть в китайский город Ухань на упаковках полуфабрикатов. Такую версию озвучили специалисты из центра по контролю и профилактике заболеваний Китая.

Они напомнили — власти КНР подавили вспышку инфекции в апреле 2020 года, но летом эпизодические вспышки произошли в Пекине и Даляне, пишет Global Times.

Исследование показало, что вирус был завезен из других стран или регионов через поставки замороженных продуктов.

Эксперты ВОЗ в марте также допустили появление вируса через охлажденные продукты, пишет «Росбалт».

Между тем в качестве главной версии они рассматривали передачу ковида человеку от летучих мышей через другое животное.

Ранее агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление эпидемиолога Китайского центра по контролю и профилактике Фэн Личжао сообщило, что на основании проведенных в КНР исследований заражение в результате употребления морепродуктов и других продуктов питания невозможно.

Контроль

В августе Китай ужесточил контроль за импортированными мясом и морепродуктами (а в некоторых регионах ввоз вовсе запретили), после того как следы коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили на упаковках ввезенных из-за границы замороженных продуктов питания, пишет naked-science.ru. Помимо этого, частицы возбудителя заболевания Covid-19 выявили на замороженных куриных крылышках из Бразилии и на упаковках замороженных креветок из Эквадора.

Резюме

Коронавирус распространяется преимущественно по воздуху, а не через поверхности. Наземное заражение возможно, но не считается большим риском. Нет никаких доказательств заражения вирусом через продукты питания и их упаковку, пишет Lenta.ru.

Секретный доклад

Ранее разведка США представила президенту Джо Байдену секретный доклад о происхождении пандемии. Тот обвинил Китай в сокрытии критически важной информации о происхождении COVID-19 и пообещал, что продолжит добиваться ответов.