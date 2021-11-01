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Жизнь

Ноябрь в Алтайском крае начинается со снега, мощного ветра и гололеда на дорогах

Установление временного снежного покрова, сильный ветер и гололед прогнозируют синоптики в Алтайском крае в понедельник, 1 ноября.

Первый снег.
Первый снег.
Анна Зайкова.

«В отдельных районах небольшой снег, мокрый снег. Установление снежного покрова, на дорогах в утренние часы сильная гололедица», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры в крае составят −2…+3 градуса. Ветер будет западный, 8−13 метров в секунду, местами порывы 15−20 метров.

В Барнауле также ожидается небольшой снег, установление снежного покрова, на дорогах в утренние часы сильная гололедица.

Днем в краевой столице будет −1…+1 градус. Ветер западный, 8−13 метров в секунду.

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