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Жизнь
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НПФ хотят сохранить «старый» пенсионный возраст, чтобы избежать проблем

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) планируют выплачивать гражданам их личные накопления по старым правилам — с 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно. С этим предложением Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) обратилась в Минфин, ЦБ и ПФР, сообщает «Известия».

Пенсионеры.
Пенсионеры.
Анна Зайкова.

По мнению главы ассоциации Сергея Белякова, прежний возраст выхода на пенсию нужно сохранить, чтобы защитить права граждан.

Директор НПФ «Сафмар» Евгений Якушев считает, что, несмотря на возможность формального установления действующего пенсионного возраста в договорах о негосударственном пенсионном обеспечении, при выплате пенсий могут возникнуть проблемы, связанные с налоговой сферой.

То есть ФНС может расценить выплату пенсий женщине за пять лет до официального вступления в пенсионный возраст как дополнительный доход, подлежащий налогообложению.

НПФ предлагают ввести дополнительные налоговые льготы, которые будут мотивировать граждан откладывать деньги на старость.

Напомним, с 1 января 2019 года начинается реформа по повышению пенсионного возраста. Постепенно для женщин он поднимется до 60 лет, а для мужчин — до 65 лет

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