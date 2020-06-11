Нуар, драма, экшн: какие ролики ждать от участников лаборатории видеопоэзии на стихи Рождественского

10 июня в Барнауле прошло второе занятие лаборатории видеопоэзии на стихи Роберта Рождественского. Участники обсудили свои режиссерские задумки и узнали об основных правилах съемки. 17 июня они представят готовые работы.

Донести зрителю самое важное

Вторая встреча получилась не менее насыщенной, чем первая.

Кураторы лаборатории руководитель Молодёжного центра кинематографистов Алтая, режиссер Дмитрий Шарабарин и продюсер Молодёжного киноцентра, режиссер, педагог Василий Романов рассказали об основных принципах съемки и главных алгоритмах работы с поэтическим текстом.

«Самое сложное при разборе произведений найти смыслы, которые можно было бы визуализировать, придать им новое звучание. Наша задача — не иллюстрировать каждую строку, а найти понятным и знакомым строкам иной ассоциативный смысл, дать зрителям новую пищу для размышлений», — подчеркнул задачу участников Шарабарин.

Василий Романов. Дмитрий Лямзин.

Приступая к разработке сценария видеоролика, нужно вдумчиво, не упуская ни одной детали, проанализировать стихотворное произведение. Это поможет найти визуальные приемы, которые потом можно будет воплотить на пленке.

Кураторы также напомнили, что каждому режиссеру нужно точно сформулировать основную идею, «месседж», который он хочет донести до зрителя.

«Я много раз рассказывал притчу о рыбе, которая мне очень нравится. Студенты подходят к преподавателю режиссуры и говорят: „Мы хотим снять фильм о рыбе“. На что он им ответил: „Нет такой темы фильма — про рыбу. Про что ваш фильм?“ Они подумали и сказали: „Про то, как лосось мигрирует из вод Тихого океана в реки Камчатки, поднимается в устье реки и там погибает, чтобы появилось новое поколение“. Преподаватель снова спросил: „Ну теперь вы понимаете, о чем ваше кино?“. И студенты поняли, что главная тема их картины — это самопожертвование», — рассказал Дмитрий Шарабарин.

Дмитрий Шарабарин. Дмитрий Лямзин.

Подчеркивая свою мысль, куратор сказал, что не бывает фильмов «о войне, любви и природе» — есть только всегда очень личная человеческая история, которую рассказывает зрителям режиссер.

После определения идеи участник лаборатории должен выбрать жанр, визуальные приемы реализации замысла, определить место действия и героев, словесно описать событийный ряд ролика — сцены, кадры и потом сделать раскадровку.

Именно эти наработки они и представили на втором занятии лаборатории.

От экшена до нуара

Все участники попробуют себя в самых разнообразных жанрах.

Так, участник Михаил Мясников на выбранное стихотворение «Пуля» придумал настоящий героический эпос с участием врача и пожарного.

«Сначала у меня было 10 локаций, потом они сократились до трех. Своим роликом я хочу показать, что героизм — это еще и работа. Через строки Рождественского пронести гордость и уважение почетным профессиям», — сказал Михаил.

Второе занятие лаборатории видеопоэзии на стихи Роберта Рождественского. Дмитрий Лямзин.

Денис Фурсов взял за основу очень личную историю о преодолении. Рассказать зрителям о ней он хочет через стихотворение «Спасибо, жизнь».

Главный герой его ролика — это человек с ограниченными возможностями, который передвигается на инвалидной коляске. Ежедневно ему приходится преодолевать самые простые для обычного человека препятствия. Но это никак не сказывается на его жажде к жизни.

Интересный жанр попробует Андрей Вершинин. Он решил снять ролик на произведение «Бренный мир» в черно-белом формате.

«Герои этого стихотворения — все мы, потому что мы боремся против того мира, в котором живем, испытываем разные неудобства», — рассказал участник лаборатории.

Кураторы одобрили идеи участников, дали им еще несколько индивидуальных советов и теперь будут ждать их готовых работ.

Второе занятие лаборатории видеопоэзии на стихи Роберта Рождественского. Дмитрий Лямзин.

Что будет дальше

В последний раз участники встретятся на третьем, заключительном, мастер-классе 17 июня. Прямой эфир с него будет вестись в Instagram «Афиши».

Участники представят готовые видеоролики, получат советы и мнения кураторов о проделанной работе.

А вот заочным участникам проекта нужно поторопиться — их работы будут приниматься до 16 июня. Запись нужно выложить на любом удобном сервисе (YouTube, ВК, Vimeo) и выслать электронную ссылку на него по адресу altaimck@gmail.com.

18 июня все видео будут представлены на сайте altapress.ru. Любой желающий сможет проголосовать за понравившейся ролик. В день рождения поэта, 20 июня, станет известно, чей же видеостих, по мнению читателей, удался лучше всего.

Что известно о проекте

Напомним, что творческая лаборатория видеопоэзии на стихи Роберта Рождественского проходит в Барнауле с 3 по 20 июня. Ее участники посетят три мастер-класса и запишут на видео любимые произведения земляка.

В очной части лаборатории видеопоэзии участвую пять человек самых разных профессий: это Анастасия Максимова, Михаил Мясников, Денис Фурсов, Екатерина Лопатина, Андрей Вершинин.

Инициатором проведения Творческой лаборатории стал Молодежный центр кинематографистов Алтая при участии Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая и при поддержке Министерства культуры Алтайского края.