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Нулевая видимость и высокие скорости: трековые гонки в Барнауле прошли в густом тумане

22 и 23 февраля в Барнауле на ипподроме прошел чемпионат Алтайского края по зимним трековым гонкам. Участие в нем приняли 18 пилотов из городов Сибири и Казахстана. Погода преподнесла свои сюрпризы в виде густого тумана, сделав гонки еще более зрелищными.

Чемпионат Алтайского края по зимним трековым гонкам.
Чемпионат Алтайского края по зимним трековым гонкам.
Дмитрий Лямзин.

В первый день соревнований состоялись хронометрируемые заезды, а во второй — финальные старты.

Гонки проходили в двух классах. В классе Д-2 (классика) участвовали заднеприводные «Жигули». За победу в этом классе боролись семь пилотов из Барнаула, Бийска, Омска, Новосибирска.

В классе А-1600 на трассе были переднеприводные «Самары» и «Калины». География этой категории была шире — помимо четырех барнаульских гонщиков в соревнованиях участвовали пилоты из Омска, Кемерова, Новосибирска, Талдыкоргана (Казахстан).

Погода порадовала легким морозом, позволив легко скользить по трассе. А густой туман добавил еще большего адреналина как для участников, так и для зрителей.

Чемпионат Алтайского края по зимним трековым гонкам.
Чемпионат Алтайского края по зимним трековым гонкам.
Дмитрий Лямзин.

Андрей Ан,
председатель Алтайской федерации автомобильного спорта:

В некоторых регионах Сибири трековые гонки были отменены, потому что снега совсем не было. У нас все хорошо, трасса соответствует всем необходимым требованиям для проведения таких гонок.

На соревнованиях было много ярких эпизодов. Например, у одного участника прямо на трассе оторвался капот, перекрыв лобовое стекло. Не обошлось без эпичных виражей и «прижиманий к борту» под ободрительные аплодисменты зрителей.

Андрей Ан и Алексей Рыбников.
Андрей Ан и Алексей Рыбников.
Дмитрий Лямзин.

Алексей Рыбников,
генеральный директор «Барнаульского пивоваренного завода»:

Мы традиционно являемся генеральными партнерами мероприятия. У нас разработана целая программа поддержки для таких видов спорта.

Зимние трековые гонки — это всегда яркое событие для нашего города. На таких мероприятиях растут новые таланты и чемпионы. Организовывать подобные соревнования нужно, тем более что погодные условия Сибири позволяют их проводить.

На пьедестале оказались:

Дисциплина А-1600:

  • 1-е место — Андрей Гирш (г. Омск)
  • 2-е место — Тимофей Овчаров (г. Новосибирск)
  • 3-е место — Александр Кузнецов (г. Омск)

Дисциплина Д-2 (классика):

  • 1-е место — Алексей Пустовалов (г. Бийск)
  • 2-е место — Никита Ильиных (г. Омск)
  • 3-е место — Станислав Моор (г. Бийск)

Призовой фонд составил 300 тыс. рублей. За «золотую медаль» гонщики получили 70 тыс. рублей, за «серебро» — 50 тыс. рублей, за «бронзу» — 30 тыс. рублей.

Организатор чемпионата — Алтайская федерация автомобильного спорта (АФАС) при поддержке министерства спорта Алтайского края.

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