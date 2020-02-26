Нулевая видимость и высокие скорости: трековые гонки в Барнауле прошли в густом тумане

В первый день соревнований состоялись хронометрируемые заезды, а во второй — финальные старты.
Гонки проходили в двух классах. В классе Д-2 (классика) участвовали заднеприводные «Жигули». За победу в этом классе боролись семь пилотов из Барнаула, Бийска, Омска, Новосибирска.
В классе А-1600 на трассе были переднеприводные «Самары» и «Калины». География этой категории была шире — помимо четырех барнаульских гонщиков в соревнованиях участвовали пилоты из Омска, Кемерова, Новосибирска, Талдыкоргана (Казахстан).
Погода порадовала легким морозом, позволив легко скользить по трассе. А густой туман добавил еще большего адреналина как для участников, так и для зрителей.
Андрей Ан,
председатель Алтайской федерации автомобильного спорта:
В некоторых регионах Сибири трековые гонки были отменены, потому что снега совсем не было. У нас все хорошо, трасса соответствует всем необходимым требованиям для проведения таких гонок.
На соревнованиях было много ярких эпизодов. Например, у одного участника прямо на трассе оторвался капот, перекрыв лобовое стекло. Не обошлось без эпичных виражей и «прижиманий к борту» под ободрительные аплодисменты зрителей.
Алексей Рыбников,
генеральный директор «Барнаульского пивоваренного завода»:
Мы традиционно являемся генеральными партнерами мероприятия. У нас разработана целая программа поддержки для таких видов спорта.
Зимние трековые гонки — это всегда яркое событие для нашего города. На таких мероприятиях растут новые таланты и чемпионы. Организовывать подобные соревнования нужно, тем более что погодные условия Сибири позволяют их проводить.
На пьедестале оказались:
Дисциплина А-1600:
- 1-е место — Андрей Гирш (г. Омск)
- 2-е место — Тимофей Овчаров (г. Новосибирск)
- 3-е место — Александр Кузнецов (г. Омск)
Дисциплина Д-2 (классика):
- 1-е место — Алексей Пустовалов (г. Бийск)
- 2-е место — Никита Ильиных (г. Омск)
- 3-е место — Станислав Моор (г. Бийск)
Призовой фонд составил 300 тыс. рублей. За «золотую медаль» гонщики получили 70 тыс. рублей, за «серебро» — 50 тыс. рублей, за «бронзу» — 30 тыс. рублей.
Организатор чемпионата — Алтайская федерация автомобильного спорта (АФАС) при поддержке министерства спорта Алтайского края.