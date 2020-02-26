Нулевая видимость и высокие скорости: трековые гонки в Барнауле прошли в густом тумане

22 и 23 февраля в Барнауле на ипподроме прошел чемпионат Алтайского края по зимним трековым гонкам. Участие в нем приняли 18 пилотов из городов Сибири и Казахстана. Погода преподнесла свои сюрпризы в виде густого тумана, сделав гонки еще более зрелищными.

В первый день соревнований состоялись хронометрируемые заезды, а во второй — финальные старты.

Гонки проходили в двух классах. В классе Д-2 (классика) участвовали заднеприводные «Жигули». За победу в этом классе боролись семь пилотов из Барнаула, Бийска, Омска, Новосибирска.

В классе А-1600 на трассе были переднеприводные «Самары» и «Калины». География этой категории была шире — помимо четырех барнаульских гонщиков в соревнованиях участвовали пилоты из Омска, Кемерова, Новосибирска, Талдыкоргана (Казахстан).

Погода порадовала легким морозом, позволив легко скользить по трассе. А густой туман добавил еще большего адреналина как для участников, так и для зрителей.

Чемпионат Алтайского края по зимним трековым гонкам. Дмитрий Лямзин.

Андрей Ан,

председатель Алтайской федерации автомобильного спорта:

В некоторых регионах Сибири трековые гонки были отменены, потому что снега совсем не было. У нас все хорошо, трасса соответствует всем необходимым требованиям для проведения таких гонок.

На соревнованиях было много ярких эпизодов. Например, у одного участника прямо на трассе оторвался капот, перекрыв лобовое стекло. Не обошлось без эпичных виражей и «прижиманий к борту» под ободрительные аплодисменты зрителей.

Андрей Ан и Алексей Рыбников. Дмитрий Лямзин.

Алексей Рыбников,

генеральный директор «Барнаульского пивоваренного завода»:

Мы традиционно являемся генеральными партнерами мероприятия. У нас разработана целая программа поддержки для таких видов спорта. Зимние трековые гонки — это всегда яркое событие для нашего города. На таких мероприятиях растут новые таланты и чемпионы. Организовывать подобные соревнования нужно, тем более что погодные условия Сибири позволяют их проводить.

На пьедестале оказались:

Дисциплина А-1600:

1-е место — Андрей Гирш ( г. Омск)

г. Омск) 2-е место — Тимофей Овчаров ( г. Новосибирск)

г. Новосибирск) 3-е место — Александр Кузнецов ( г. Омск)

Дисциплина Д-2 ( классика):

1-е место — Алексей Пустовалов ( г. Бийск)

г. Бийск) 2-е место — Никита Ильиных ( г. Омск)

г. Омск) 3-е место — Станислав Моор ( г. Бийск)

Призовой фонд составил 300 тыс. рублей. За «золотую медаль» гонщики получили 70 тыс. рублей, за «серебро» — 50 тыс. рублей, за «бронзу» — 30 тыс. рублей.

Организатор чемпионата — Алтайская федерация автомобильного спорта (АФАС) при поддержке министерства спорта Алтайского края.