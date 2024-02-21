Нутрициолог рассказал, почему в холода хочется много есть

Специалист объяснил, что зимой мы часто сталкиваемся с недостатком солнечного света. Из-за этого жиры расходуются активнее.
Также в холодный период человеку требуется больше энергии и еды, чтобы обогревать тело.
Еще одна причина — психологический фактор. Зимой люди склонны к грусти, а еда обычно поднимает настроение.
Нутрициолог призывает не употреблять еду в качестве моральной поддержки, однако стоит кушать умеренно.
К тому же часто в зимнее время присутствует недостаток витаминов из-за сокращения фруктов и овощей. В связи с этим организм начинает требовать больше еды.
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