Нутрициолог рассказал, почему в холода хочется много есть

Нутрициолог и фитнес-тренер Денис Черногузов заявил, что из-за нехватки солнечного света люди начитают больше есть. Об этом пишет Lenta.ru.

Специалист объяснил, что зимой мы часто сталкиваемся с недостатком солнечного света. Из-за этого жиры расходуются активнее.

Также в холодный период человеку требуется больше энергии и еды, чтобы обогревать тело.

Еще одна причина — психологический фактор. Зимой люди склонны к грусти, а еда обычно поднимает настроение.

Нутрициолог призывает не употреблять еду в качестве моральной поддержки, однако стоит кушать умеренно.

К тому же часто в зимнее время присутствует недостаток витаминов из-за сокращения фруктов и овощей. В связи с этим организм начинает требовать больше еды.

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